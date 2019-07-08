竹市63年老屋 變身工藝櫥窗

2019-07-08

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹市舊城區再添老屋新亮點！前身是「金菊美髮」的六十三年老屋，在鴻梅文創參與文化部私有老建築保存再生補助計畫及新竹市老屋活化經營補助計畫後，蛻變成工藝創作交流空間「或者 工藝櫥窗」，昨天開幕。

開幕首展的作品包括茶具、酒器、樂器、花器與壁飾、首飾、服飾等，涵蓋陶藝、漆器、玻璃、金工、木作、織品各領域工藝家的創作。

鴻梅文創基金會董事長陳添順說，希望讓工藝走入生活，也建立支持工藝家持續創作的價值系統，「或者 工藝櫥窗」將做為台灣工藝家的交流平台，提高作品能見度，成為年輕工藝家的「推進器」。

「或者 工藝櫥窗」的營運包含工藝選品、展覽與食飲體驗， 十三日起到八月四日週末，推出「手日．遇見工藝家午茶」系列活動。

由鴻梅文創設立的或者書店，以複合式營運型態，進駐新竹縣竹北市新瓦屋，被網友譽為竹北最美書店，「工藝櫥窗」是或者書店拓展的第二個據點，重整新竹市這棟老屋的磨石子地板和抿石子外牆，採用國產材福杉、柳杉及檜木，讓這棟屋齡超過一甲子的老建築重新發出迷人光澤。

新竹市長林智堅說，他與陳添順都是「香山子弟」，對復興舊城區老建築有共識，很開心未來此處成為提供年輕優秀工藝創作者展現的舞台。

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