新北抽水機 94組逾使用年限

2019-07-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕近期強降雨造成低窪地區淹水，新北市有二十八％的抽水機組使用年限已超過二十年，老舊機組恐影響排水功能，市長侯友宜昨天視察板橋湳仔溝、新莊塔寮坑的兩處抽水站；水利局表示，已爭取到中央補助款，將逐年編列預算汰舊更新，舊的機組都有定期保養維護，運作正常。

28％使用年限已超過20年

侯友宜表示，氣候極端化，面臨短時間的強降雨，必須仰賴前端排水系統暢通及後端的抽水機有效發揮作用，才能保障民眾的生命財產安全；他當場抽查抽水站每日維護保養紀錄表等文件，指示水利局加速機組更新作業，做好防災準備。

水利局統計，新北市有八十二座抽水站，共三三五部抽水機組，其中使用逾二十年以上的抽水機組有九十四組，比率約二十八％。

機組運作正常 將逐年汰換

水利局抽水站管理科長鍾泰榮表示，依主計單位的財務使用標準，抽水機組的參考使用年限是二十年，超過使用年限將導致故障率提高，水利局派專業技師定期保養維護，目前都可正常運轉，這九十四組老舊抽水機組必須更新，但一部抽水機組動輒兩、三千萬元，預計十年內分年分期編列預算汰換。

鍾泰榮說，市府從二○一六年起爭取前瞻計畫經費補助，進行塔寮坑、湳仔溝、土城、華江及江子翠抽水站，共十四組抽水機組的更新，其中十二組已完工且測試正常，目前永和抽水站有兩組抽水機組正在更新，預計二○二○年一月前完工，今年六月再爭取到中央補助款一．五七億元，將辦理湳仔溝站四組及土城站三組抽水機組更新，預計今年底發包工程，最快在二○二一年完工。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法