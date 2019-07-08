「藍眼淚」夯 馬祖軍事據點變民宿

2019-07-08

〔記者俞肇福／基隆報導〕一九四九年的國共內戰之後，馬祖列島從福建省沿海島嶼轉換為保衛台灣的前線戰地，隨著兩岸關係趨緩，馬祖四鄉五島的軍事坑道、據點有不少獲得軍方釋出，民間業者看準「藍眼淚」的觀光商機，紛紛轉型成民宿、咖啡館，因應觀光熱潮。

連江縣政府調查，散布在南竿、北竿、莒光與東引鄉的軍事據點共有二五六座，隨著軍方推動精實方案，駐守馬祖的國軍也裁減兵力，四鄉五島的海岸軍事據點陸續閒置，縣府與交通部觀光局馬祖國家風景區管理處積極爭取，軍方陸續把比較不重要的據點釋出，包括南竿島○一據點轉型成馬祖首座軍事文化遺產概念館，一二據點改建為刺鳥咖啡獨立書店，五五據點改為背包客棧，莒光二三、六四據點委託社區協會經營活化。

其中，南竿鄉一二據點由連江縣前文化局長曹以雄改建成具文藝氣息的刺鳥咖啡獨立書店，有豐富的藏書、畫作與書法作品，特別的是，一樓咖啡廳的下方隱藏著坑道，通往昔日架設五○機槍的碉堡和射擊口，成為刺鳥書店的「秘密基地」；坐在書店裡，可以聆聽曹以雄暢談歷史、說故事，還可坐擁無敵海景，聽浪濤聲啜飲咖啡。

南竿鄉五五據點由返鄉青年劉增亞經營背包客棧，他為了讓以前當兵的遊客重溫服役的記憶，每床配置鐵製臉盆、鋼杯、綠色毛巾，棉被也摺成豆腐乾形狀。

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