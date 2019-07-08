東引北海坑道復育小龍蝦、海參 傳捷報

2019-07-08

〔記者俞肇福／基隆報導〕連江縣政府與台灣海洋大學合作，在馬祖東引鄉北海坑道進行小龍蝦與海參的復育、養殖作業，歷經七個月的努力，小龍蝦與海參的存活率與成長情況良好，小龍蝦已經成長到四百公克左右，海參也有八到十公分。

連江縣長劉增應表示，東引海域無污染且微生物多，水產資源豐富，是磯釣者的樂園，東引鄉昔日盛產龍蝦，曾有一張網捕捉到兩百多隻龍蝦的紀錄，但近年來龍蝦銳減，縣府與海大產學合作，啟動封閉十年的東引北海坑道，轉型為龍蝦與海參的養殖復育基地，去年十二月放養五到八公分、每隻約六十公克的四千隻小龍蝦苗，另外一千多隻放流在東引沿岸海域。

他說，小龍蝦人工培苗成功機率很低，軍方剛好釋出東引鄉北海坑道，縣府清除坑道底下淤泥，坑道口也築起可控制海水進出的阻隔牆，透過自然的海洋環境將北海坑道打造為龍蝦、海參的繁殖基地。

連江縣政府產業發展處長劉德全指出，今年初也投放約五百個海參（刺參）參苗在北海坑道養殖，存活率及生長情況都比預期更好，體長已達八到十公分左右，野生海參在台灣本島海域已不多見，因為台灣地處熱帶及亞熱帶海域，水溫高過攝氏廿五度就不適合養殖，東引北海坑道的海水冷涼，夏天水溫仍維持在攝氏廿度左右，較低的水溫提供海參生長的有利條件。

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