老舊殘破 美崙田徑場廁所將整修

2019-07-08

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市美崙田徑場每天有近千人次民眾在這運動、散步，但場內廁所老舊破損、燈光陰暗且異味飄散，二十多年未整修，縣議員張美慧接獲陳情，認為基本的運動基礎設施都遲遲不能改善；縣府指出，目前已向中央爭取五百萬元經費投入改善，預計年底可完成。

縣議員張美慧說，場內唯一開放使用的公廁非常老舊，廁所內牆面地磚斑駁、空間狹窄且燈光昏暗，臭氣飄散，不斷接獲鄉親抱怨，甚至有些運動民眾都是憋尿忍回家再上，而田徑場是縣境內許多大型活動的舉辦空間，也是許多縣民經常使用的運動場地，問題已累積好幾年，不解為何縣府連最基本的運動基礎設施都遲遲不能改善。

中央補助500萬 預計年底完工

縣府教育處縣立體育場代理場長陳昭瑋說，縣府今年向教育部爭取到五百多萬元美崙田徑場公廁改善經費，經過設計定案，工程發包施作預計在今年十月份，施工期約兩個月左右，所以預計今年底完工，施作期間將會整頓開放美崙田徑場內另一端公廁供民眾使用，如有大型活動將協調活動單位使用流動式公廁，以滿足使用需求。

花蓮市美崙田徑場一九九七年啟用，田徑場鄰近北濱海岸，跑者可看著太平洋壯闊風景運動，黃昏到晚間吸引眾多市民來運動，縣府教育處近兩年獲中央補助，陸續改善PU跑道及夜間照明設備，但廁所陰森昏暗，燈光還一閃一閃的故障，洗手台磁磚破損長青苔，且洗手台太高，許多小朋友洗不到，媽媽還要抱孩子上洗手台清洗，本報二年前即接獲過民眾投訴，經反映後一直未獲改善。

張美慧說，美崙田徑場每每舉辦大型活動皆會吸引大量外地遊客前往，寬敞整潔的公共廁所將會是代表花蓮縣門面，提升花蓮觀光好感度的重要指標，因此公廁的整頓翻修刻不容緩，期待明年公廁翻新後，美崙田徑場能成為花蓮縣境內更方便、友善的重要公共場域，也會持續關心其他老舊公廁問題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法