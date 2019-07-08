宜市航空定位台 10面國旗7破爛

2019-07-08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國旗怎麼了？交通部民航局位於宜蘭市的航空定位台，屋頂懸掛十面國旗，僅三面完好，其餘不是破損，就是降半旗，破爛旗面高掛定位台頂樓，與正常國旗對比相當突兀，路過民眾大罵「要掛就掛好，國旗怎能掛成這樣」、「太離譜了」，破損畫面曝光後，民航局昨天下午將屋頂旗幟全部撤下。

民航局︰降雨所致 會改善

民航局解釋，宜蘭市的航空定位台屬無人站，由三貂角雷達站定期派人巡查維護，疑因幾天前降雨造成旗幟汙損及垂降，已派員將國旗取下，未來懸掛及維護問題，會再作檢討評估。

不僅破還降半旗 民罵離譜

位於宜蘭市郊區的航空定位台，提供周邊飛機定位、歸航等訊號；定位台為一樓平房，屋頂懸掛多項天線，還有十面國旗，其中七面國旗破損嚴重，甚至剩一半大小，尺寸完全不符國旗規定，破舊不堪國旗在頂樓高高掛。

「要掛就掛好！」宜蘭文史工作者楊基山批評，國旗是國家象徵，降半旗、破損旗幟回收都有規定，由公部門管理的定位台，國旗掛得如此草率，真的太離譜了。

七面破損的國旗中，有三面呈現降半旗狀態，內政部國旗懸掛禮儀網規定，降半旗只在國家有重大哀戚時實行，才能降下半旗；楊基山說，政府最近並沒有宣布公家機關降半旗，宜蘭市的航空定位台竟「自動」降下半旗，對國旗、國家很不尊重。

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