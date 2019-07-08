156人募百萬 礁溪杏和醫院添設備

2019-07-08

〔記者江志雄／宜蘭報導〕聚沙成塔！一百五十六名善人士自發性捐款，三個月募集一百餘萬元，捐給天主教靈醫會添購超音波檢查儀，供扮演「即時救護」角色的礁溪杏和醫院使用。

鄰近雪隧 肩負即時救護重任

天主教靈醫會一九五二年在宜蘭縣創辦羅東聖母醫院，二○一一年接手礁溪杏和醫院，杏和屬於地區醫院，因鄰近雪隧、東北角海岸、北宜及北部濱海公路，在緊急醫療上肩負「即時救護」重任，院方去年就想更新院內超音波設備，因經費問題無法順利執行。

「積少成多！」醫療器材公司業務員陳克維，得知礁溪杏和醫院的需求之後，代為尋找外援，經由善心人士趙順貴女士從中穿針引線，自今年三月發起募款，號召親友共襄盛舉，從百元到幾千元慢慢累積。

購買超音波檢查儀

由於沒有大型公司行號與機關團體奧援，募款過程曾遇到挑戰，後來一句「有願就有力」鼓舞，順利突破瓶頸，至了六月份，共有一百五十六人捐款，合計捐出一百萬又兩千六百元，善款交由天主教靈醫會添購超音波檢查儀，再轉交給杏和醫院。

礁溪杏和醫院院長胡茂華說，新購的超音波檢查儀，用在心臟、腹部檢查，有效提升醫療照護品質，善心人士每人一份小小愛心，成就杏和醫院大大的能量，醫護團隊將帶著這份溫暖力量照顧更多病患。

礁溪杏和是頭城、礁溪兩鄉鎮唯一的醫院，醫療人力多由羅東聖母醫院支援，當地的礁溪溫泉飯店區、頭城外澳海邊、北部濱海公路一帶，形成帶狀遊憩區，若有遊客意外受傷，通常就近送到此處治療，被賦予第一線醫療救護的任務。

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