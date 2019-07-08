中西區老婦確診本土登革熱 台南累計5例

2019-07-08

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市衛生局登革熱防治中心於七月六日晚間確診中西區開山里一名七十八歲婦人罹患本土登革熱，使得台南南市本土登革熱增加到五名病例，也是開山里第三名病例。防治中心研判五名病例與開山里都有地緣關係，這兩天已對開山里擴大進行戶內外噴藥滅蚊工作，力求壓制疫情。

均與開山里有地緣關係 擴大噴藥

本月四日、五日，市府登革熱防治中心針對休市兩天的中西區東菜市場進行全面噴藥，這兩天沒有本土病例再傳出，不料六日晚間又增加一名本土病例，累計五名病例分布在永康區甲頂里（一例）、東區大同里（一例）、中西區開山里（三例），但五名病例都曾到開山里一帶活動過；境外移入二十一例。

市府衛生局長陳怡表示，第五名病例是住在中西區開山里的七十八歲婦人，無業、無慢性病史、無出國旅遊史，患者曾因右腳受傷導致蜂窩性組織炎，且在數週前就醫，主要活動範圍在中西區開山里住家及到東菜市場買菜。

患者於五日晚間開始發燒超過三十八度，六日送到成大醫院就醫住院觀察，昨天已完成患者居住地戶內孳生源清除、噴藥與戶外孳生源清除。昨天持續在開山里擴大戶內外噴藥防治，市府已對有陽性容器者開罰。

近來頻大雨 衛局籲清除積水容器

陳怡指出，光是六日針對永康、東、中西及北區等四區孳清，就發現三○七一個積水容器，其中有孑孓的陽性容器占八十個，比率二．六％不算少，仍要提醒民眾近來頻有大雨，必須隨時清除容器內積水，以免孳生病媒蚊。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳坦言，之前高雄路竹的貨車司機本土登革熱病例，因其曾至嘉義、南市中西區開山里送過貨，但沒到過高雄三民區，其罹患的是登革熱第二型的印尼株，與南市今年前四個病例相同，研判路竹司機病例可能也在中西區開山里遭病媒蚊叮咬感染。

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