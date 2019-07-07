流產不完全 子宮鏡冷刀清乾淨

2019-07-07

文／鍾國騰

某一天下午，有個年約35歲病人自急診轉來，病人主訴為一個多月前因懷孕6週胎兒無心跳，在診所服用流產藥物（RU486）治療，在原先的診所追蹤兩次，超音波顯示，原先的胚胎組織似已排空，所以病人也沒再回診。

不傷子宮內膜 保住孕氣

然而這幾天病人仍滴滴答答的陰道出血，且合併發燒，下腹疼痛的情形。經陰道超音波檢查顯示有一個約1.5公分殘留的胚胎組織，同時抽血結果也有白血球升高，發炎指數上升的現象！在與病人討論後，我們先以抗生素控制骨盆腔發炎的現象，兩天後利用「子宮鏡冷刀」去除殘餘的胚胎組織，同時不傷子宮內膜，以保障下一胎的懷孕機會！

現在許多病患中止懷孕多半選擇藥物流產（RU486），畢竟藥物流產比人工流產（子宮內膜搔刮術）對身體傷害小，風險低。

RU486適合在早期懷孕（7週內）的患者服用，但其成功率並非100%，常有一定比例的患者沒有流產乾淨的情況（就是不完全性流產），這時候症狀會是滴滴答答出血，有時候開立一些子宮收縮藥，部分病患就會改善了，但是仍然會有一些病患症狀持續，甚至合併骨盆腔感染。

以往的治療原則應積極控制感染，若陰道流血不多，應以抗生素治療2-3日，待控制骨盆腔感染後再進行子宮內膜搔刮術，清除殘留組織。然而做子宮內膜搔刮手術，可能會有後遺症，因為手術是盲目的刮，子宮腔容易沾黏，沾黏會讓術後月經量變少，嚴重時，有可能會影響到再次受孕及生產（就是不孕症）也有可能根本沒刮到病兆，甚至還有再度手術的時候造成子宮破裂穿孔的問題。

醫學科技的進步，我們可以不用再使用盲刮式的子宮內膜搔刮術治療。可以使用子宮鏡冷刀來移除殘餘的胚胎組織，這種方法可以清楚看到病兆的位置，也避免了後續子宮腔沾黏衍生的不孕問題。如果後續仍有打算懷孕的患者，可以慎重考慮此種新式治療方式。

（作者為聯新國際醫院主治醫師、台安醫院兼任主治醫師）

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