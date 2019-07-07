咽喉卡卡有異物感 胃食道逆流作怪

2019-07-07

文／葉秉威

「醫師，我的咽喉總是卡卡的，吞東西常有異物感，我是不是得了食道癌？」這樣的情景，在診間中總是不斷上演。在懷疑自己咽喉病變時，其實更可能是胃食道逆流作怪。

當胃部內容物逆流至食道的同時，可能也會影響到更高位的咽喉而產生症狀。典型的咽喉逆流是一種逆流的食道外症候群，症狀包括：喉嚨異物感、常需要清喉嚨、慢性咳嗽，抑或是聲音沙啞。這些症狀不總是伴隨著典型食道逆流（像是火燒心或酸水逆流感），多數情況下患者僅有咽喉症狀。這些症狀往往是持續性的，並且藥物治療常反應不佳。

胃酸過多逆流咽喉

針對這些咽喉逆流，並沒有診斷上的黃金標準。臨床上，我們會用問卷搭配喉鏡檢查來評分，如果分數高，則會合理懷疑咽喉逆流。上消化道內視鏡（俗稱胃鏡）雖然在診斷咽喉逆流上的價值不高，但仍可證實胃食道逆流的存在，並排除咽喉腫瘤的可能性。

此外，由於胃鏡的解析度較高，胃腸科醫師也常藉由胃鏡來協助耳鼻喉科醫師進行下咽部的觀察。但仍有患者症狀持續，內視鏡下卻沒有發現，無法證實是否逆流，還是心因性引起，就必須靠24小時食道阻抗及酸鹼度檢測，來證實是否真的有逆流存在。

少吃甜食咖啡 睡前3小時禁食

這項檢測還可以確定逆流是屬於酸性、還是非酸性逆流，以及逆流是否達到近端食道，這類型的評估有助於患者決定藥物或抗逆流手術可能的療效。

咽喉逆流在治療上十分棘手，因為一般胃藥效果普遍不佳，甚至用到最強的質子幫浦抑制劑都沒有顯著效果。反而臨床上使用含藻膠酸的胃乳來減少逆流的刺激，對於症狀控制上有著較明顯的療效。由於藥物治療的困難，這類型患者更應重視生活型態的調整，包括避免甜食、咖啡等易造成逆流食物飲品，少吃油膩食物，避免抽菸、喝酒，睡前3小時不吃東西等。唯有合併藥物及生活飲食調整，才有機會告別咽喉逆流。

（作者為台安醫院胃腸肝膽科醫師）

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