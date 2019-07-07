主幹靜脈曲張 微創射頻免開刀

2019-07-07

文／張學倫

65歲的王先生，退休前在餐飲店工作多年。腿上的靜脈曲張不僅讓他夏天沒辦法去游泳、冬天無法去泡溫泉，不時產生的抽筋腫脹和疼痛，更讓他難以忍受。最近聽朋友說，打針就可以治療靜脈曲張，便來醫院求診。

經由靜脈超音波檢查之後，王先生的靜脈曲張是由於大隱靜脈逆流造成的，因此建議改採微創射頻治療。治療後便能立即正常行走，症狀也獲得改善，恢復正常生活。

靜脈曲張的嚴重度臨床上可分成6級，不過醫師在選擇治療方式的時候，並非僅依照臨床嚴重度來做判斷，而是要經由靜脈超音波的檢查，確認主幹靜脈（例如大、小隱靜脈等）有無發生逆流的問題，來選擇治療方式。

硬化劑注射 較適用小血管

所謂的打針治療靜脈曲張，其實指的是注射硬化劑，利用一些不同機轉的化學藥劑，來破壞我們所想處理掉的壞掉的靜脈曲張血管。因此，如果我們想破壞的是管徑較小的血管，硬化劑的確可輕易破壞血管。但是當我們的目標是管徑較大的主幹靜脈，由於血流量較多，打入的硬化劑或泡沫式硬化劑較容易被血液稀釋，雖然症狀會得到暫時性改善，但復發的機率非常高，根據2018年發表在英國知名期刊《British Journal of Surgery》的研究指出，復發機率高達7成以上，因此打針的治療方式就會比較不建議。

靜脈膠治療 免穿彈性襪

針對這些管徑較大的主幹靜脈曲張，不想開刀的病人可以選擇現在新的微創射頻或雷射治療方式，採局部麻醉相當安全，治療後可馬上恢復行走及正常生活，幾乎沒有恢復期；或是最新的靜脈膠治療方式，利用特殊設計的組織膠水將壞掉的靜脈黏著修復，恢復下肢血液循環，病人治療後也完全不需穿著彈性襪。

有靜脈曲張困擾的患者，應儘快至醫院接受檢查與治療，以避免產生嚴重的併發症。

（作者為台北及桃園長庚醫院皮膚科暨靜脈曲張特別門診醫師）

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