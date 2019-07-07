《健康聚寶盆》銀髮族吃太清淡 「低血鈉」上身

2019-07-07

文／張秀年

受到預防「三高」的飲食原則「少油、少鹽、少糖」影響，很多人誤以為健康就是要少吃鹽，吃得越清淡越健康。有些老年人擔心血壓高，甚至煮菜幾乎不放鹽，若長期飲食過度清淡，鹽分攝取不足，可能會導致血鈉過低，對健康造成不良的影響。

倦怠易累、四肢無力就是警訊

鈉是人體必需的營養素，扮演許多重要生理功能，正常血液濃度維持在135-145 mEq/L，過高或過低都不利於健康，例如血鈉低於135mEq/L時就屬低血鈉，可能會導致倦怠、易累、四肢無力，甚至出現幻覺。

建議日攝取量6公克鹽

◎因此老年人在鈉攝取方面應注意以下幾個重點：

●適量攝取鹽分，避免血鈉過低

衛福部國健署建議健康成人鈉攝取量為每日2400毫克，換算成食鹽量大約為每日6公克。一般均衡飲食適當調味下，鈉的攝取量都可控制在安全範圍內。不過，若家中有長期管灌食者一定要特別留意，因為市售管灌配方含鈉量偏低，以1500大卡估算，每日的鹽攝取量大約只有2.5-3.5克，若沒有額外添加鹽量，長期累積下來很容易造成血鈉偏低。建議長期管灌病人每日應補充2-3克鹽，以達到每日鈉的基本需求量。

●腎臟病患者應避免使用低鈉鹽

為了配合限鈉族群的需求，市面上推出「低鈉鹽」，主要是利用鉀離子來取代鈉離子，雖然降低了鈉量，但鉀離子含量較高，對於腎臟病合併高血鉀症患者，應避免使用低鈉鹽。

●疾病需要限鹽時，應避免影響食慾

隨著年齡的增長，味覺功能會逐漸退化，老人常常需要重口味的食物來促進食慾，若疾病因素需要限制鹽分攝取時，建議烹調時可利用天然辛香料或口味重的蔬果來增加食物風味，例如：蔥、薑、大蒜、九層塔、洋蔥、香菜、檸檬、鳳梨等，技巧性入菜可以減少高鈉調味料的使用量。

此外，藉由菜餚顏色上的變化，增加視覺上的刺激，也有促進食慾的效果。

（作者為衛生福利部桃園醫院營養師）

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