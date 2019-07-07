斗六假日人文市集開幕 82攤文創美食

2019-07-07

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林斗六假日人文市集昨天熱鬧開幕，兼具購物、美食、休憩與文創及親子共遊，可望成為斗六新亮點，未來將結合湖山水庫等景點規劃旅遊行程，創造觀光經濟。

每週六、日11點至18點營運

假日人文市集管理中心主任韓昌龍表示，人文市集共有六十個商業攤位及廿二個公益攤位，有傳統小吃、異國美食、文創小品和精緻甜點，品質都是一等一的，未來每週六、日都會營運，時間從早上十一點到下午六點。

斗六假日人文市集昨在雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵、市代會主席胡克勤等人主持下風光開市，現場有吃、喝、玩等八十二個攤位，以及小朋友最愛的大型氣墊溜滑梯及可愛的彩繪狗狗，吸引不少親子前來逛街購物。

林聖爵指出，假日人文市集將塑造獨特的在地市集，攤位有最夯的斗六在地小吃、異國風味美食，還有獨特文創攤位，非常值得一逛，至於上週試營運出現排水不良、廁所設備失修及缺乏遮陰等問題，均已改善。

斗六市許小姐表示，公所規劃市集用心值得肯定，周邊彩繪狗狗裝置藝術及氣墊溜滑梯都很吸引人，不過整個市集還是過於悶熱，還有改善提升的空間；吳先生則說，攤位很有特色，配合環保公園周邊環境，是個假日休閒的好去處。

林聖爵說，人文市集未來會與縣府合作，結合湖山水庫、雲中街、行啟館等景點規劃旅遊行程，讓市集成為雲林觀光新亮點，提升雲林觀光經濟。

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