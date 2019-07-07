新北市府改變補助 議員︰社團無以為繼

2019-07-07

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府以往透過市議員建議案來補助社團，今年改由社會局直接補助，因補助方式改變，活動經費補助從社團原本自籌廿五％，今年五月起提高到自籌七十五％，讓一些經費拮据的社團維持運作更困難；市議員張維倩表示，市府一意孤行，未與民間團體充分溝通，讓許多社團無以為繼，也減少協助政府推動公益的助力。

活動經費 5月起須自籌75％

市府以往補助社團，只要是議員建議的對象，市府大多給予補助，結果有不少經費淪為議員綁樁或社團吃吃喝喝花掉，被審計單位糾正補助浮濫，市府因此才改弦易轍；新北市登記有案的人民團體有五千多個，持續維持活動運作的有三千多個，其中不少仰賴議員的建議案配合款，市府如今改變補助作法，許多社團抱怨難以運作。

面臨困境 議員促市府檢討

張維倩接獲陳情，她表示，以前各類社團靠議員協助，推廣體育活動或社會公益，不少社團目前面臨困境，市府應檢討。

議員也建議社團調整作法

市議員陳儀君說，市府縮減社團一般型補助，利弊互見，好處是避免浮濫補助，但也要注意真正有在做事的社團的運作困境，另一方面，社團本身也要與時俱進，調整過度依賴政府補助的傳統作法，基於社會公益目的申請創新型服務方案補助，落實協辦公益活動的精神。

社局︰鼓勵社團創新服務

社會局長張錦麗表示，今年以「公益導向」、「在地支持」、「鼓勵創新」、「公開透明」作為補助社團的原則，為了支持在地活動、服務在地弱勢，活動補助地點限制在新北市舉行，補助類型分為一般性補助及創新服務兩種，創新方案最高補助五十萬元、免自籌款，但必須是公益連續性服務，且須通過初審及複審；至於一般性補助，補助經費以廿五％為上限，每一團體一年以一案為限。

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