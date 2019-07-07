高雄「忘憂森林」蟲蟲危機 大東公園6樹枯死

2019-07-07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市大東公園聞名國際，被譽為高雄版「忘憂森林」，近來卻驚傳病蟲害，造成六棵樹木死亡，另有廿棵樹木被螞蟻入侵，地方居民組成巡守隊要求市府重視；養工處將請專家協助，加強樹木病蟲害防治。

還有20棵樹遭螞蟻大軍入侵

大東公園占地面積九．三公頃，以人工濕地最受歡迎，在一片參天樹林下，搭配湖光山色美景，被譽為高雄版「忘憂森林」，吸引國內外觀光人潮。

地方居民組成公園巡守隊，肉品業老闆林勝南、國防大學上校退休教官胡鄂英等近廿人，自發性加入志工行列，每天巡視、撿垃圾，迄今三年如一日，用心守護大東公園。

近來巡守隊發現公園多棵樹木染病死亡，會同市府養工處勘查，發現六棵樹木因病蟲害枯死，包括一棵阿勃勒、五棵黑板樹；另有廿棵樹木遭成群螞蟻入侵，包括印度紫檀、羊蹄甲等。

巡守隊長林勝南表示，近來接連多棵樹木枯死，還有螞蟻入侵樹木，憂心病蟲害擴大，民眾假日在樹下野餐，擔心會被螞蟻咬，有安全之虞，更影響觀光；執行長胡鄂英呼籲市府重視公園環境美麗整潔，提升市民生活品質。

養工處︰待放晴移除找病因

養工處表示，將請專家協助防治、定期噴藥，六棵因病蟲害枯死樹木，待天氣放晴將移除，再釐清是何種病蟲害造成，若是褐根病將進行樹穴消毒。

養工處指出，六月以來連續下雨，造成土壤潮濕，原本在地面築巢的螞蟻，改往樹上攀爬，將待天氣放晴後進行驅蟻，也將加強巡視公園，破損木椅也會派工修復，維護公園環境。

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