泰雅苧麻編織培力營 找回失落技藝

2019-07-07

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕泰雅族傳統文化—苧麻編織，面臨失傳危機，新竹縣尖峰部落產業發展聯盟協會在文化部補助下，首度邀請想要學習百年工藝的青年，跟著部落婦女學習苧麻種植、工具製作、剝絲、捻線與織布，希望傳承這項技藝。

尖峰部落產業協會理事長張東旭表示，苧麻編織是泰雅族重要的文化資產，傳統泰雅女性在出嫁前，一定要學會織布的技巧，一個善於織布的婦女往往受到族人尊敬，可惜這項傳統工藝已漸失傳，目前在部落裡只有七十歲以上長輩才會。

為此，協會向縣府文化局提出「重建百年工藝—苧麻的春天」計畫，邀集部落耆老范菊枝、織布師陳鳳嬌、陳麗貞、何月娥研討課程，今年二月種植苧麻展開籌備，預計本月十六日到廿一日辦理六天五夜的泰雅苧麻編織種子教師培力營。

邀請想要傳承文化的原住民或對編織有興趣的大學生或業者加入，新竹縣社區營造中心本月一日於臉書公告招生，五天已吸引廿多人報名額滿。將記錄苧麻教學過程，培育苧麻編織種子教師，延續傳統文化。

此外，新竹縣社區大學以客家文化、永續農業、流域水文及文化資產為主軸，開辦二百一十一門春季課程，修課學員近三千二百人次，辦學遍及竹東等十一鄉鎮，並與五峰、尖石地區的原住民族部落大學簽訂合作備忘錄，昨天在自強國中文化館舉辦聯合成果展與新課程博覽會。

暑期班課程八日起開課，秋季班早鳥優惠時間為七月八日到廿六日，報名享學費九五折，即日起受理報名。

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