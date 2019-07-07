新埔宗祠家廟聯營 開放4處攬人氣

2019-07-07

〔記者廖雪茹／新埔報導〕新竹縣「新埔宗祠博物館」以聯營方式活化宗祠和家廟，開放范氏家廟等四處供參觀，並聘請在地人導覽解說，還透過伴手禮展售、試辦背包客體驗、輕旅行等共同行銷，希望吸引更多年輕人走進宗祠，感受文化之美。

新竹縣新埔鎮擁有豐富文化資產，縣府文化局二○一○年起推動新埔宗祠聯營策動計畫，籌備新埔宗祠博物館，並喊出「三街六巷九宗祠」的口號發展觀光。

聘在地人導覽盼吸年輕客

三街指的是中正路、和平街及成功街；六巷為大水巷、花燈巷、逃學巷、漫畫巷、遊戲巷及打鐵巷；九宗祠則指劉氏雙堂屋、陳氏宗祠、吳濁流故居、范氏家廟、林氏家廟、張氏家廟、劉家祠、潘宅及朱氏家廟。

經爭取中央補助，一座座宗祠、家廟近年陸續修復竣工，為加以活化，九大宗祠管理人等在二○一五年成立新埔宗祠博物館推廣協會，聘請在地人進駐新埔宗祠客家文化導覽館（新埔國小校長日式宿舍）、陳氏宗祠、林氏家廟、范氏家廟等四處導覽解說，二月底開放參觀到六月底已有九千多人次參觀。

結合公所行銷特色伴手禮

協會常務理事張寶釧表示，過去宗祠、家廟少見年輕人參觀，因此協會結合新埔鎮公所行銷桔醬、桔茶、咖啡、貢菊、豆腐乳及香包、名片夾、繪本等具在地特色的伴手禮。

另舉辦講座、說故事或劇場表演等活動、籌備背包客入住日式宿舍體驗，七月底還將推出輕旅行，邀請年輕人走進宗祠。

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