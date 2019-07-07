大雨後變河道 苗128縣道緝凶

2019-07-07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一二八縣道是通霄鎮通往西湖鄉、銅鑼鄉的主要幹道，也是鎮內內湖、烏眉等里民回家必經之路。不過，之前因為鋒面帶來的強降雨勢，導致一二八縣道於福爾摩沙高速公路通霄交流道南下匝道口外側車道積水，範圍長達兩百公尺，讓人看得怵目驚心，也憂心影響行車安全。

通霄交流道南下匝道口 積水長達200米

苗栗縣政府工務處養護科指出，之前並未收到相關訊息，並不清楚一二八縣道之前梅雨發生如此淹水情形，但表示，約三年前曾在一二八縣道的匝道口附近路段的路面下方增設高與寬各六十公分的排水溝，搭配原來側邊同樣為高與寬各六十公分的排水溝協助排水，若地方有相關建議，將與地方聯繫研擬解決辦法。

縣府︰內湖溪暴漲 加上地勢高低所致

對於此次民眾反映淹水情形，工務處養護科初步認為，可能因強降雨之故，導致附近內湖溪流暴漲，加上地勢高低關係，才會積水至一二八縣道，但仍需詳細會勘。

通霄鎮長已連繫高公局 擇日安排會勘

通霄鎮長陳漢志則表示，已連繫高公局等單位了解是否因降雨急又大，導致水勢從高速公路沿著通霄交流道往下流，造成淹水狀況，將擇日安排會勘，找出原因，希望徹底改善問題。

機車行不得 內湖里長︰須貫通排水溝

當地內湖里長林輝權說，一二八縣道是主要幹道，人車眾多，他認為有貫通排水溝必要，才能適時排水，畢竟水淹匝道至一二八縣道近兩百公尺，機車根本無法通行，小客車等車輛通行也有危險，不能拿百姓安全開玩笑。

當地居民則說，之前一二八縣道曾發生過多次淹水事件，地方都擔心因此發生意外，希望相關單位能夠徹底解決，避免一二八縣道成為黃河。

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