台74甲線2.2K南下測速桿 半年閃11176次

2019-07-07

〔記者張聰秋／彰化報導〕測速王！今年一到六月彰化縣十大測速固定桿照相排名揭曉，前十名共開出三萬六二六五張罰單，至少為國庫進帳五八○二萬四○○○元，其中，台七四甲線東外環道南向測速桿半年來「閃」了一萬一一七六張超速罰單，比去年全年共取締近四○○○件高出近三倍，霸氣登上冠軍寶座。

估進帳逾一七八八萬元

十大排行榜第一名「台七四甲東外環二‧二K處南下」，取締一萬一一七六件，以汽車基本罰一六○○元及超速累進計算，半年進帳逾一七八八萬元；第二名「台一線大村鄉二○一‧四K處南下」七八○四件；第三名「和美鎮線東路五段二九一號南側一七○公尺」有四五二一件；第四名「縣道一三九線大彰路二○‧九九K處」三四○三件；第五名「福興鄉彰鹿路六段三一四巷口」一九四○件。

第六名到第十名各為北斗鎮中山路與斗苑路口、埔鹽鄉彰水路二段與中山路口、社頭鄉縣道一四一線六‧六K處、田中鎮斗中路與彰九五連接道路口、彰化市金馬路一段、泰和路二段四一五巷。

今年轉拍爬坡段進帳豐

摘下「測速王」的彰化市東外環道南下測速桿，去年排名第四名，今年躍升第一名。警方分析與測速鏡頭轉向，去年拍北上為下坡路段，今年轉拍南下爬坡路段，用路人從平面道路速限九○公里開進高架路段、限速七○公里，爬坡往往要加速，稍不注意很容易超速違規被拍。

今年第二名台一線大村鄉二○一‧四Ｋ處南下測速桿，半年來也取締七八○四件，同樣高出去年全年取締件數，這桿從取締北上車流轉向南下，路段寬敞筆直，非交通尖峰時段車交通順暢，駕駛人踩油門很容易超速。

有民眾領教過「測速王」的實力，家住台中的吳姓通勤上班族說，這桿會南、北轉向，南北都被拍過，時速八十多就被拍。還有民眾因為這桿南北「飄浮」已繳給國庫一萬多元罰鍰。

彰警籲駕駛人遵守速限

縣警察交通隊表示，測速桿前方約一○○至三○○公尺均會設置速限標誌牌，提醒用路人勿超速，全縣一般道路目前共有五十九處固定桿，卅一處裝設測速照相機器、其他為「空桿」，會定期移動調整，用路人難以揣測測速桿裡面究竟有沒有照相機器，此舉目的在約束駕駛人遵守行車速限，只要不違規就不會被罰。

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