宜蘭運動公園抵費地24日標售 估進帳近5億

2019-07-07

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭運動公園附近地區已完成市地重劃與土地分配作業，剩餘「抵費地」共廿筆，總面積二八二六坪，縣府將在廿四日公開標售，標售底價每坪約十四點二萬至廿五點八萬元，即日可投標；若全數以底價脫標概算，縣庫至少可進帳四點八五億元，標售洽詢專線03-9252140。

縣府辦理市地重劃作業，地主須捐出「抵費地」，作為公共設施負擔比例與重劃經費，重劃後由縣府標售攤還。宜蘭運動公園附近地區（省道以東部分）市地重劃區，正在辦理「抵費地」公開標售，廿四日上午十點在宜蘭縣政府文康中心開標，投標截止時間為開標日上午九點五十分信箱開啟前。

另外，縣府同步辦理礁溪都市計畫健康休閒專用區（休閒別墅區）三筆抵費地，以及羅東都市計畫（鐵路以東地區）光榮路以西市地重劃一筆抵費地標售。此外，頭城烏石漁港區段徵收兩棟建築物及坐落基地也併同公開標售。

縣府指出，土地公開標售須高於底價，價高者得標，宜運廿筆抵費地若全數標出，至少可進帳四點八五億元，礁溪三筆也有一點二五億元，再加上羅東與烏石港，全部脫標可進帳六點五三億，對縣庫不無小補。

縣府地政處表示，公告標售清冊、位置圖及投標須知等投標文件，相關資訊已公布於縣政府地政處網站（https://land.e-land.gov.tw），歡迎有意願標購民眾查詢，也可洽電縣政府地政處土地開發科詢問。

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