火燒心折騰20年 竟是食道遲緩不能症

2019-07-06

記者吳亮儀／台北報導

67歲的周先生20多年來常覺得「火燒心」、胸骨後疼痛和間歇性吞嚥困難等症狀，原以為是胃食道逆流，長期吃藥卻沒改善，最近甚至吃飯和喝水都會覺得食物卡在喉嚨，且還會嘔吐，幾個月內飆瘦十幾公斤。

台北榮總安排周先生接受上消化道內視鏡檢查後發現，他的食道鏡幅彎曲、擴張，且塞滿未消化的食物，食道鋇劑攝影觀察到食道呈S形彎曲與鳥嘴型表現，吞入的顯影劑停留在食道，無法進入胃部。

喝水也卡喉嚨 老翁爆瘦

醫師再做高解析度食道動力學檢查，發現周先生的食道收縮蠕動功能喪失，合併下食道括約肌壓力增加，確診為「食道遲緩不能症」第一型；在接受經口內視鏡下食道括約肌切開術（POEM）後，第二天周先生就可恢復進食、且無吞嚥困難症狀，一個月後體重回升10公斤，解決了多年來的困擾。

北榮內視鏡診斷與治療中心主任盧俊良說，食道遲緩不能症是一種少見的食道蠕動功能異常疾病，病因不明，可能與病毒感染相關，致病機轉為食道肌肉收縮功能喪失，與下食道括約肌放鬆失能。

食道遲緩不能症的初期症狀是偶有逆流，經過數個月到數年逐漸進展為吞嚥困難與胸痛，嚴重時，則會進食後嘔吐，並伴隨體重減輕等情形。盧俊良說，因進食狀況異常，病人逐漸減少對外的社交活動，嚴重影響生活品質。

罕見食道蠕動功能異常

盧俊良說，這類疾病臨床症狀變化速度慢，且很像胃食道逆流，經常被誤診，需做一系列完整的檢查才能確診。主要檢查工具包含：上消化道內視鏡檢查，排除結構性異常如食道腫瘤、食道鋇劑攝影以及食道動力學檢查，其中以食道動力學檢查是確定診斷的黃金標準。

北榮表示，食道遲緩不能症的治療上，傳統以內視鏡氣球擴張術、腹腔鏡「Heller氏」食道括約肌切開術為主。而經口內視鏡下食道括約肌切開術是近10年來新發展的一種微創內視鏡手術。

手術利用胃鏡及特殊的內視鏡手術刀，在食道黏膜下層建立一隧道直達胃部賁門，利用隧道的途徑切開下食道括約肌與異常收縮的食道肌肉，達到與手術相似的效果。

北榮院方表示，這項新技術具有無體外傷口、術後恢復快速，及安全性優於傳統治療等優點。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法