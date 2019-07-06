戴角膜塑型片控制近視 小四以上較適宜

2019-07-06

記者黃美珠／竹縣報導

不少家長為了避免孩子的近視度數惡化，會讓小朋友配戴「角膜塑型片」。但是醫師提醒，雖然配戴角膜塑型片是一種可以有效控制近視度數的方法，但如果孩子年紀太小、穩定性不佳，建議還是不宜配戴，以免造成眼睛的其他傷害。

年紀太小 穩定性不佳

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山說，角膜塑型片是一種利用硬式隱形眼鏡原理，讓使用者在晚上睡覺時，配戴在眼睛角膜上，壓平角膜，暫時性改善近視度數的一種隱形眼鏡。早在20年前就引進台灣，且因台灣是近視王國，所以很多家長都用來幫助控制孩子近視度數惡化，跟國外都是成年人為了從事戶外活動而配戴的做法很不一樣。

他說，近10年追蹤評估配戴角膜塑型片孩童的近視度數，確實發現配戴者的角膜曲度因此變得比較平坦，能有效控制近視度數。

但是角膜塑型片是晚上睡前戴、早上起床後摘下。但臨床上，常碰到家長緊急帶著小朋友求診，常是孩子起床後，忘了拿掉鏡片就去上學，就是因急著上學，沒有馬上做好鏡片清潔和保養工作，以致睡前戴上不潔鏡片導致發炎和感染。甚至還有小孩直接用自來水沖洗鏡片造成角膜潰瘍！

陳瑩山認為，小學四年級以上的學童穩定性佳，且有父母陪同聽取醫師詳細解說後，才適合配戴角膜塑型片。

角膜曲度 因人而異

至於角膜塑型片到底要配戴多久？才能「有效」多久？陳瑩山說，普通要配戴8小時，才能有6到8個小時不等、短暫減低近視，甚至讓近視消失的能力。

不過因為角膜的曲度因人，甚至因「眼」而異，所以要配戴角膜塑型片一定要找醫師驗光，量「眼」打造，配戴時，左、右眼也不能弄錯，才能真正發揮其暫時降低近視度數的威力。

另外在配戴和取下方面，角膜塑型片雖然也是隱形眼鏡，但因它吸附角膜比較緊密，所以通常不採一般隱眼所用的「上下眼瞼擠壓法」取出，而需依賴吸棒幫忙。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法