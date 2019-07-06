罹患痔瘡多年不敢說 7旬婦忍到貧血才就醫

2019-07-06

文／佘冠旻

一名70歲的老太太到門診就醫時表示，排便時會「噴血」，但聽說手術治療後會很痛，因此即使噴血也寧願隱忍，直到出現嚴重貧血才就醫診治。在排除其他腸病後，確診是嚴重的內痔發作。

痔瘡是十分常見的疾病，但因發生在私密的肛門周邊，許多患者覺得尷尬，常都忍到嚴重疼痛才就醫。

門診手術可處理輕症內痔

經常久站、久坐、肥胖、便秘、孕婦或老年人等特定族群，因為肛門周遭黏膜下的血管和結締平滑組織局部循環較差，容易出現腫脹、充血，甚至是形成血栓，造成急性發炎疼痛。

目前治療痔瘡最有效的方式還是以手術為主，主要的治療目標是消除惱人的症狀，減少術後疼痛，以及縮短恢復期。

輕症內痔通常在門診就可施行橡皮筋結紮手術，手術不需住院，不影響日常生活，原理是藉由在內痔根部綁上橡皮阻斷血流，使痔瘡萎縮而自然脫落。

一般傳統手術切除方式可一次處理大範圍且復發低的優點，適用在痔瘡嚴重的患者身上，但是對組織破壞也大，術後恢復時間較長，平均約需10天靜養，最讓病患害怕的是術後排便疼痛的恐懼感。

隨醫療技術進步，目前臨床最新的組織凝集儀（Ligasure）的應用改良，解決了傳統手術大破壞的問題，由於可以減少傳統高溫電燒對組織的傷害，以及對腫脹的血管組織進行止血融合，能有效減少術中、術後的出血情形，改善術後的疼痛及縮短傷口的癒合期。

嚴重內痔併發脫垂 有自費新手術

另一方面，針對有的病患屬於嚴重內痔併發脫垂的症狀，現在國內也取經韓國引進改良式環形切除術，藉由縫合器將脫垂部位縫合至正常位置，而減少血流供應使痔瘡組織逐漸縮小，適合廣泛性內痔嚴重出血的病人，大大降低因傳統切除疤痕形成所致的疼痛及狹窄風險。但目前健保未將組織凝集儀和環形切除術涵蓋給付，患者需自費。

（作者為光田綜合醫院大腸直腸外科醫師）

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