《雲林》麻竹筍收購 農糧署敲定每公斤地板價8.5元

2019-07-06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕麻竹筍價格價格直落，農糧署長胡忠一昨天到古坑產地宣布收購地板價每公斤八‧五元，加工廠每收購一公斤補助一‧五元，以穩定收購價為筍農解套。

七月起是麻竹筍盛產期，因價格低迷，帶殼麻竹筍每公斤最少要九元成本，目前桶筍加工廠收購價只有七元，外傳還可能被壓低到六元、甚至五元，令筍農憂心忡忡。

加工廠每收購一公斤 補助1.5元

立委劉建國昨天邀請農糧署長胡忠一等人到古坑鄉農會咖啡工廠和農民座談，古坑是全台麻竹筍種植最大生產地，面對筍價低迷不振，希望農政單位能幫助農民度過難關，雲林縣議員張庭綺、古坑鄉長沈勝騰、古坑前鄉長黃意玲、古坑永光村長賴茂行、永昌村長李裕驊及百餘名筍農都到場。

收購至9/30 收購數量無上限

胡忠一表示，農糧署統計，全國麻竹筍種植面積約一萬二千公頃，古坑種植面積約三千公頃，是全國種植麻竹筍面積最大的鄉鎮，為解決筍農生計，經調查後，宣布昨天起收購帶殼麻竹筍的加工廠，完成縣府登記作業後只要每公斤以八‧五元以上收購，每公斤就由政府補助一‧五元，並呼籲若農民的麻竹筍品質良好，盼業者能提高收購價碼，收購總數量三千公噸。

筍農陳國朝指出，昨天已賣七百公斤帶殼麻竹筍都只賣到七元；另有筍農林慶祥指稱，若收購量超過三千噸，如何是好？劉建國當場質詢胡忠一怎麼辦？

最後胡忠一結論，昨天起只要農民已賣出或繳交加工業者未達八‧五元者，備齊交易收據，由農糧署補足；至於超過三千噸的部份，農糧署以收購至九月卅日為基準日，沒有收購數量上限。

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