《嘉市》護童30年 林森國小導護爸爸獲表揚

2019-07-06

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府退休的文化路觀光夜市管理員李慶章，三十年前因一雙兒女在林森國小就讀，與太太饒淑美擔任導護志工迄今，每天早上七點站導護到八點，被學童暱稱為「導護爸爸」，他做志工服務感覺很快樂，笑稱「沒去感覺怪怪的，好像一天少了一件事情沒有做」。

李慶章當夜市管理員 上班前先站導護

現年六十七歲的李慶章，原任職和泰汽車公司，九十一年轉職到嘉市政府擔任文化路觀光夜市管理員，去年退休，未退休前，每早七點站導護到八點，接著去上班，一點也不覺得累，三十年如一日，守護學童上學安全。

林森國小校長吳淑任說，李慶章總面帶笑容，與妻子默默守護學童安全，兩人還擔任經濟部水利署第五河川局、嘉市文化局、嘉義地方法院、檜意森活村志工，把志工當成志業，精神令人感佩。

女兒去年結婚 盼繼續守護孫子上學

嘉義市長黃敏惠昨天表揚一○八年度九十九位學校志工、三十一位導護老師暨二十五家愛心商店業者。李慶章受獎時說，能服務人群很快樂，女兒去年結婚，期待未來孫子出生、上小學，他也能繼續當導護志工守護孩子的安全。

現年五十歲的大業國中學務主任林肖梅，從二十五歲就開始做導護工作，考量校方在吳鳳南、北路有設導護站，偶爾會有機車騎士闖紅燈，她總是在第一線維護學子安全，擋下闖越的車輛。

她說，擔任導護老師是盡本分，學生的安全第一，導護工作不容易，但聽到學生喊「老師好」、「老師再見」，一天下來充滿著正能量。

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