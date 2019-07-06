《雲林》封路圍廠叫停 六輕提建立溝通平台

2019-07-06

〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑六輕四月發生氣爆，至今賠償喬不攏。麥寮地方人士原訂八日上午發動封路圍廠抗爭！麥寮鄉公所昨邀民意代表商討六輕工安事件後續處理，與會台塑六輕人員拋出「建立溝通平台」建議，經現場開會代表舉手表決後，決定再給六輕一次機會，八日圍廠暫停。

氣爆賠償未決 原訂下週一圍廠

麥寮地方因台塑四月氣爆賠償問題懸而未決，決議下週一發動群眾，針對六輕特一號道路、砂石車專用道、雲一五四道路等進入六輕主要道路封路圍廠抗爭，昨天公所邀請村長、民意代表討論相關事宜，包括立委蘇治芬，縣議員許志豪、許留賓、黃淑鈴及代表會主席韓青山等人出席，台塑六輕由總管理處總經理林善志等人列席說明。

提高睦鄰經費 台塑六輕未承諾

麥寮地方希望將每年敦親睦鄰經費由七千兩百元提高到一萬六千八百元。林善志表示，六輕非一家廠商，他沒有權限可以作出承諾，但他回去會建議與地方建立「溝通平台」，邀請六輕內所有廠商都派代表參加，未來地方有什麼問題，包括敦親睦鄰費都可以在平台溝通。

唯地方民代對六輕承諾信任度看法不一，對是否支持六輕建議、是否暫停封路意見相左，甚至有議員與鄉民代表因意見相左差點發生肢體衝突，最後現場以舉手表決，在多數決下，同意再給六輕一次機會。

表決同意再給六輕一次機會

麥寮鄉長蔡長昆在與會民意代表、村長的支持下，決定下週三發放六輕氣爆賠償金，週一就受理受災戶登記賠償申請，如果受災戶不同意賠償金額，可以不領取，改尋求公害糾紛調處，六輕同意賠償總金額一億一千八百萬元。

蔡長昆表示，溝通平台預計下週五早上召開，他並強調，如果六輕沒有善意回應，未來就沒有「協調」這回事，地方將直接訴諸行動。

封路圍廠行動暫時喊卡，視溝通平台會議召開結果及六輕誠意再決定未來動向。

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