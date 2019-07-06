綠委促成 旗津水域可望開放遊憩活動

2019-07-06

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市旗津區海岸線保護工程之北人工灣澳至南人工灣澳範圍內水域，將可望開放進行獨木舟、衝浪和立式划槳等水域遊憩活動；而旗津天聖宮前海域也將規劃為動力型水域遊憩活動區域，立委賴瑞隆昨指出，經積極協助地方向中央爭取同意水上活動計畫，未來實施後，不僅可提供高雄市民海洋遊憩活動，也可增加旗津觀光人潮及經濟效益。

賴瑞隆︰建議規劃非動力區與動力區

賴瑞隆前天邀集交通部觀光局、台灣港務公司、高雄市觀光局和水利局等單位，召開「高雄市旗津沙灘水上運具及設施建置可行座談會」，研商旗津海岸結合水域遊憩活動發展方向，並協助中央與地方溝通、合作推動。

賴瑞隆表示，「旗津開放衝浪及其他水域活動試辦計畫評估」研究報告日前出爐，建議將旗津海域規劃非動力區與動力區。非動力區包括從旗后山至海岸公園觀景台間，約一公里長海岸線至離岸潛堤間的水域，供獨木舟、立式划槳、衝浪用，該範圍由高市府循地方自治公告，即可供市民及遊客使用。

台灣港務公司表示，高市府在旗津海域所劃設供動力載具遊憩的區域，並不影響現行商船錨區，會盡力支持。

規劃報告目前將動力區規劃於海岸公園以南、離岸潛堤以外，約長一公里、寬兩百公尺之水域，可供水上摩托車等水上動力載具休憩。動力區範圍經公告後，未來亦可循委外經營方式管理。

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