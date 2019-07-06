高市三民區本和里 登革熱再增一例

2019-07-06

〔記者黃旭磊、葛祐豪、李立法、王捷／綜合報導〕高雄市再增一例本土登革熱確診，為三民區本和里，總計確診卅四例本土登革熱，另有卅三例境外移入病例。至於登革熱病媒蚊命名者連日清博士批評市府噴藥做白工，衛生局表示，感謝連博士建言，防疫團隊遵照衛福部疾管署防疫指示辦理。

衛生局副局長林盟喬說，昨天新增病例為六十多歲男性，檢驗分型第四型，與三日第卅一例本和里確診個案居住地距離約五百八十四公尺、與第卅三例本和里確診個案居住地距離約五百五十九公尺，研判為同波周邊社區感染，已加派人力噴藥。

左營區自由黃昏市場昨天起封閉三天噴藥，至下週一才開市，盼遏止當地菜公里兩例疫情擴大。

針對連日清博士於政論節目批評市府噴藥防疫方向錯誤、做白工，衛生局表示，感謝連博士建言，防疫團隊遵照衛福部疾管署防疫指示辦理，至於殘效噴灑藥劑選定，目前未使用「亞滅寧」成分藥劑。

兩位民眾捐兩百萬元防疫

另外，有兩位不願具名的民眾，昨天透過市議員李眉蓁，捐贈兩百萬元現金給高市府做為登革熱防治經費，韓國瑜對此表示感謝。

高市登革熱疫情持續擴大，行政院長蘇貞昌昨南下屏東時再批韓國瑜防疫不力，到處趴趴走，還亂說話，將責任怪別人，中央對高雄市的疫情感到憂心。而行政院副院長陳其邁昨赴台南市視察，也暗批韓國瑜為了選舉，「常常不在家，這樣不好」，他強調，防疫應該重視社區動員，不分地方、中央，不分藍綠。

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