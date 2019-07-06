高雄路平做表面？ 前鎮馬路塌陷破洞

2019-07-06

〔記者黃旭磊、陳文嬋／高雄報導〕高雄市區連日大雨出現多處積水，前鎮區千秋府前斑馬線四日傍晚突然塌陷出現坑洞，市議員陳致中批評市府路平破功又一樁。

籬仔內和平二路千秋府為知名「路中廟」，上下班時間車潮多，四日傍晚廟前斑馬線突塌陷出現坑洞，民眾趕緊通報工務單位圍警戒線，就怕天雨視線不佳發生意外。

陳致中昨天痛批馬路又現「天坑」，質疑發大財市長說好的路平專案呢？ 他說，韓國瑜去年競選期間，多次譏罵時任代理市長許立明處理不好「五千個坑」，未料六月起接連鋒面來襲，三民區大昌及義華路口、前金區成功及新田路口、左營新莊及華夏路口、鳳山五甲路接連出現多處破洞，批韓市府路平政策破功。

養工處︰先以修補包填補

養工處主秘李政穎表示，該處坑洞為水利局污水營運科管轄，會派員搶修填補，至於為何雨後易出現坑洞，與瀝青混凝土遇水易剝離、「怕水」特性有關。

李政穎說，坑洞由巡查人員攜帶修補包填補，待天候放晴，如仍有坑洞再填入熱料修補，整條路若坑洞太多，會立案刨除改善。

前金區三川里長莊晉勳日前開車經過青年、光華路口，險些跌入坑洞，他批評說，路平專案多做表面，地下管路及水道不查，僅刨除補丁，遇到大雨還是會破。

韓看下水道清疏 下去不到十分鐘

另外，市長韓國瑜昨到三民區自立一路與同盟二路口視察雨水下水道清疏，這段雨水下水道全長約三百公尺，從自立一路經同盟路到愛河，沒想到他只下去不到十分鐘就上來。

韓國瑜說，這段雨水下水道淹水約五十公分、淤塞約四十公分，轉彎口有許多碎石、鋼筋等阻塞物，預計二十天清理完畢，如再遇大雨，就能正常發揮宣洩雨水功能。

市議員陳致中痛批前鎮區千秋府廟前馬路因大雨塌 陷，出現「天坑」，質疑發大財市長說好的路平專案呢？（擷取自市議員陳致中臉書）

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