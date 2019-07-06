高雄君鴻酒店易主 今起歇業解散

2019-07-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄八五大樓的君鴻酒店驚傳停業！該飯店昨天下午發表聲明，強調為了保障公司員工權益，董事會緊急忍痛做出歇業解散的決定，昨天為營業最後一天，今起正式歇業解散。另為保障已預訂餐旅的消費者權益，也已安排轉移相關業者服務。

君鴻︰安排預訂餐旅者轉移

高雄市新聞局指出，君鴻酒店僅是經營權易主，未來將由海霸王集團繼續經營，市府將協助確保員工與消費者相關權益。且據了解，海霸王集團三月標下法拍的君鴻酒店，未來將維持五星級飯店模式營運。

但也有傳言指出，海霸王集團未來將把君鴻酒店改為商旅模式經營。

市府︰海霸王集團接手經營

君鴻酒店前身為高雄金典酒店，位在八五大樓卅七樓至八十五樓，擁有五九○間房間，因經營者幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務而被法拍，由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以五十四．四億元標下。

君鴻酒店昨強調，由於高雄地方法院民事執行處對君鴻主要財產執行法拍程序的動作，異於尋常地在三個月內接連完成三拍，該飯店雖提出訴訟救濟，但面臨實行分配日期迫在眉睫，為保障公司員工權益，董事會忍痛做出歇業解散的決定，希望法院能體恤五、六百名員工的生計，將員工資遣費列入優先債權。

五、六百名員工將被資遣

對於知名的大八餐飲及君鴻酒店連續傳出停業消息，市長韓國瑜昨強調，大八是擴張太快，君鴻則是經營權轉移，這跟經濟基本面並沒有絕對關係，君鴻的生意這幾個月其實成長不少。

高雄市勞工局表示，君鴻歇業預計解僱勞工四八○人，預留廿至卅人進行善後事宜，會發放六月份薪資及非自願離職證明書，七月份薪資因尚須核算，會連同勞工特別休假未休畢折算工資，於八月六日發薪日同步發放。

高雄市政府消保官強調，飯店停業，消費者如持有飯店發行的禮券，禮券如有記載由某金融機構負履約保證，消費者可洽詢該金融機構處理；如已訂房，可要求業者退費，如不退費，消費者可電話直撥1950提出申訴。

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