頒吳鴻麟獎學金 桃園前後任縣市長5人同框

2019-07-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕「吳鴻麟先生紀念獎學金」昨在市府大禮堂舉行頒獎典禮，出現前縣長吳伯雄、許應深、朱立倫、吳志揚及市長鄭文燦等五位桃園前、後任縣市長難得同框的畫面，「吳鴻麟先生紀念獎學金」是吳伯雄為紀念父親吳鴻麟所創設，由市府專戶保管，卅年來受惠學子累計達四千人，今年共有一八四位國中、高中及大學生獲獎，總計提撥二一六．五萬元獎學金。

值得一提的是，為了鼓勵學生適性發展、表揚在職業技能有好表現的學生，從去年開始增列國中技藝教育競賽優勝學生，今年有卅位獲獎的國中學生，分別在「國中技藝教育競賽」獲得第一、二名。

另，台大醫學系姚勇瑞去年參加於愛爾蘭首都都柏林舉辦的國際語言學奧林匹亞競賽，在強敵環伺下仍獲得個人銀牌，相當不容易；台北科技大學附屬桃園農工洪吉嫻為鏈球國手，今年三月參加亞洲青少年田徑錦標賽鏈球項目，為台灣拿下第一面金牌；陽明高中鍾惠伃因先天性障礙造成行動不便，她仍積極學習外語，目前已累積法文、德文、日文三種語言紀錄。

一八四位獲獎學生中，大專院校組共五十人、每人兩萬元，高中組一百人、每人一萬元，四位高中學生獲全國競賽前三名，可獲獎金一至兩萬元；國中技藝部分，第一類每人五千元、第二類組每人兩千元。

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