北橫探險節 10家旅宿業推優惠

2019-07-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合拉拉山水蜜桃盛產期，市府規劃「北橫探險節」，下週六起連續兩個週末都有精采活動，包括年輕人最喜歡的溯溪、高空彈跳等，並結合十家北橫民宿、旅館業者共同推出優惠方案。市長鄭文燦昨於記者會上，除試玩套木馬、推小米酒等遊戲，也歡迎民眾上山遊玩，還可品嘗新鮮水蜜桃。

婚紗照高空彈跳 10組免費

市府觀光旅遊局表示，高空彈跳活動推出十組免費「雙人冒險婚紗照高空彈跳體驗」，昨已開放報名，只要是今年完成結婚登記的新人都有資格參加，至今共有四對完成報名。

13日起跑 連兩週休玩很大

今年北橫探險節分別在兩個週末於北橫舉辦，第一週為十三、十四日於角板山舉辦「部落很忙」主題闖關活動，邀請民眾挑戰套木馬、推小米酒等遊戲；另於小烏來戲水區推出「湧入前線」，讓民眾享受北橫清澈、透心涼溪水及水上活動。第二週（廿、廿一日）於小烏來宇內溪舉辦「溯溪之旅」，從不同角度窺探北橫面貌；而在巴陵吊橋則有「高空彈跳」活動，體驗從卅七公尺高度一躍而下的極限感官刺激。

6大亮點活動 全面開放報名

觀旅局表示，兩個週末均有「小小跑酷營」活動，總計四個梯次，由專業教練教導「跑酷」基本動作，十三日還有北橫嘎拉賀溫泉「秘境探索」之旅，六大亮點活動全面開放報名中，場次有限、額滿為止。暑假期間的北橫相當精采，除了觀旅局的活動，十三日晚間，復興區公所將在上巴陵停車場舉辦水蜜桃搖滾之夜。

欲參加活動的民眾，可搭乘台灣好行小烏來線（假日行駛），從高鐵桃園站出發。相關訊息及報名可至「2019北橫探險節」（https://lalasun.tycg.gov.tw/）網站查詢。

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