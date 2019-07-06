北捷三鶯線延伸桃園八德 拚2028年完工

2019-07-06

〔記者周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕捷運三鶯線延伸八德段可行性研究，五月間已由交通部通過審查，七月底前將送交行政院續查，蔡英文總統昨天前往視察，她強調，完整的捷運路網，將帶動首都圈整體發展。

小英視察：帶動首都圈發展

蔡英文昨天由交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦陪同，前往桃園市八德區介壽路、金和路口附近的捷運綠線G04站與捷運三鶯線延伸八德段LB14站預定地視察。

捷運三鶯線自頂埔站到鶯桃福德站，全長十四．二九公里，預定二○二三年完工，至於斥資一一六億餘元的捷運三鶯線延伸段，全長三．九公里，自鶯桃福德站到桃園捷運綠線G04站，期許二○二八年可完工。

林佳龍強調，三鶯線延伸八德段是北桃捷運路網的最後一哩路，產生的是加乘效應，將板南、三鶯線延伸八德段、機場捷運、綠線串起成為點線面，成為無縫接軌的軌道運輸，希望兩年後綠線G04站與三鶯線延伸八德段LB14站共構工程動工時，能邀蔡英文以總統身分主持動土典禮。

蔡英文表示，新北市四百萬人口、桃園市兩百廿萬人口，再加上台北市、基隆市，首都圈的人口逾一千萬，加速完成捷運三鶯線延伸段等首都圈內的各條捷運，將能串聯起更完整、更便利的路網，提供民眾最優質的服務，帶動首都圈整體發展。

蔡英文強調，建設是不分藍綠，也不會因為黨派色彩而有所差別，只要對台灣好、特別是對下一代有幫助的，就希望中央政府與地方政府充分合作，共同努力來完成。

鄭文燦侯友宜 稱兄弟推建設

不同黨籍的侯友宜與鄭文燦，為了推動建設，不約而同以兄弟相稱，侯友宜強調，新北市做為軌道的中心點，要扛起所有責任；鄭文燦則說，桃園捷運綠線主線已全部發包，將與新北市一起努力打造完整的捷運路網。

而前桃園縣長、前新北市長朱立倫，昨天受邀到桃園市參加「吳鴻麟先生紀念獎學金」頒獎典禮時，也談到桃園的捷運工程，他表示，他在桃園縣長時完成了桃園捷運路線規劃，在新北市推動三環三線，如今九條捷運線，三條已經完工、五條興建中，計畫正一步一步實現，至於三鶯線延伸至八德段，新北與桃園合作，讓捷運建設一棒接一棒，就是希望不論蛋白還是蛋殼區都要有捷運，達到居住正義。

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