台灣好行～獅山線 使用電子票證半價

2019-07-06

〔記者黃美珠／竹縣報導〕因應暑假旅遊旺季，即日起到九月卅日為止，「台灣好行～獅山線」推出使用電子票證搭乘享半價的優惠方案，下車前向司機索取搭乘證明，到縣內廿七間商家消費還有折扣優惠。

即起至9月30日 持乘車證明享消費折扣

新竹縣長楊文科說，「台灣好行獅山線」串聯竹北車站、高鐵新竹站，沿途行經各大知名景點，如竹東火車站、綠世界生態農場、北埔老街、獅頭山等。

新美珍餅舖、一起灶、向日葵烘焙屋等廿七間商家提供折扣優惠的詳情，可上台灣好行網頁https://www.taiwantrip.com.tw/查詢。

竹縣去年客運總運量 比前年成長8.6％

縣府表示，新竹縣大眾運輸工具不普遍，但隨著改善候車環境和以評鑑方式提升公車服務品質後，去年總運量比前年成長五萬一千三百七十七人次、約八點六％。

縣府表示，歷年透過評鑑，提升公車業者服務品質、民眾搭乘意願。受評客運業者包括新竹客運、金牌客運、科技之星及新通客運四家，最近評鑑結果，新竹客運、科技之星及新通客運皆獲優等，金牌客運獲甲等，縣府未來會持續加強稽查、輔導。此外，為改善候車環境，縣府持續向中央爭取經費，協助各鄉鎮改善公車亭候車空間，二○一○年至今已改善一百七十五座，並於重要站點建置智慧站牌，提供更多元乘車查詢資訊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法