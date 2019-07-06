彰化農地工廠多 環團︰繼續檢舉

2019-07-06

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台各地都有農地違章工廠的問題，網紅曾博恩在「博恩夜夜秀」的脫口秀節目，抨擊政策失靈，質疑新修的工廠管理輔導法修到幾乎「毀農滅國」，經濟部也不甘示弱反擊，在臉書粉書專頁直接拿出遭彰化環團檢舉的十二家未登記工廠，早被斷水斷電，強調不要挑戰政府執法的決心，不過，環團仍對斷水斷電的效果存疑，表明今後仍會繼續檢舉。

網路節目抨擊 經濟部指12家斷水電

這集節目主題是「欸！農地工廠」，自播出以來已超過六十二萬人次觀賞，曾博恩在節目中陳述全台農地工廠是歷史共業，彰化水五金聚落也是其一。曾博恩甚至叫大家認真監督政府，加入「農地工廠檢舉聯盟」吹哨子遊戲，一人一信塞爆經濟部的信箱。

節目播出後，經濟部臉書說明政府對工輔法執法的決心，更貼上十二家已被斷水斷電的農地工廠照片佐證，十二家都是彰化縣，鹿港鎮佔最多。經濟部臉書聲明，工輔法修正已三讀通過，二○一六年五月廿日後一律不准新設，之前要全面納管，也不得污染，同時設有落日條款，大家關心的污染認定標準如何建立，經濟部一定會尊重環保署的建議。

縣府建設處長劉玉平指出，環團檢舉十二件農地違章建築，其中三件屬整地中，因未涉及建造行為非屬違章建築範疇，其餘九件包括鹿港鎮六件、大村鄉一件、埔鹽鄉一件、二林鎮一件，皆已查處為違章建築在案，目前現況經縣府勘查皆未做工廠使用，在斷水斷電後回歸「列管代拆」，違建只要涉及公共安全、公共交通、公共衛生並違反社會秩序重大案件，皆是縣府優先執行拆除對象。

環團︰檢舉37家 對斷水電成效存疑

不過，彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，從二○一七年九月到今年六月廿八日，環團發文檢舉四次共卅七家，目前政府只處理其中檢舉十二家，何況，農地工廠就算被斷水斷電，業者還是可以私接水源。環團還會繼續向縣府檢舉新的農地工廠，檢舉動作不會間斷。

施月英強調，環團最近接到民眾檢舉，縣內還有二○一六年五月廿日之後新建農地工廠，領到經濟部核准的工廠登記證，一邊斷水斷電、一邊又有新工廠拿到廠登，這不是很諷刺又矛盾嗎？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法