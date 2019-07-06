內埤海灘遊客戲水 在地人心驚

2019-07-06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳內埤海灘，列名危險海域，連在地人都不敢過度親近；最近夏日炎炎，卻有辣妹身穿比基尼，在海邊大膽解放，還背對長浪冒險大擺POSE，民眾看得冒冷汗「怎麼這麼勇敢」。宜蘭縣消防局表示，內埤屬危險海域，禁止戲水活動，民眾不要輕忽海灘危險。

陡降型危險海灘 5年奪9命

縣消防局統計近五年宜蘭縣水域，有五十三處曾發生溺水意外；內埤海灘五年造成九人身亡，列名危險水域之首。消防局指出，內埤海灘屬陡降型海灘，出海約十公尺就有深長暗溝，海浪造成「反捲流」，會將人捲到外海，尤其颱風前後，五公尺高的浪花更是常見，意外頻傳。

東北角風景區管理處、消防局在海灘範圍內，豎起多座禁止戲水及海灘危險標語，呼籲民眾不要靠近，當地人也都敬而遠之。

最近卻有民眾發現，有辣妹見沙灘絕美，換上比基尼背對海浪拍美照，偶爾還會下海踏浪；「在地人都不敢靠近！」李姓民眾說，海浪力量深不可測，背對海浪拍照，一不注意大浪打來，連閃避機會都沒有，暑假到了，很多不知內埤海灘危險的遊客，執意下海踏浪，看得心頭震了一下，但他沒有執法權力，只能默默祈禱。

禁止戲水！消防局加強宣導

南方澳文史工作者、獨木舟教練廖大瑋指出，內埤海灘溺水案例，許多都是臨時起意下水，因不了解海灘凶險，衣物泡水陷入沙灘，就無法掙脫而溺斃。宜縣消防局說，內埤海灘周邊立有警告標語，但每年還是會發生溺水憾事，消防局及岸巡人員會加強派員巡邏宣導，確保民眾生命安全。

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