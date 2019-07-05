射頻燒灼術 肝癌治療新利器

2019-07-05

文／陳家禹

83歲許奶奶因長期血便，檢查後確診罹患直腸癌，術前又發現肝臟有一顆腫瘤；90歲王伯伯接受大腸癌手術後，發現癌細胞轉移到肝臟，考慮選擇採取非手術治療，兩人與醫療團隊討論評估後，考量降低開刀風險，均選擇射頻燒灼術，並順利清除病灶。

83歲許奶奶因血便赴醫院檢查，確診罹患直腸癌，因本身患有B肝，醫師安排超音波檢查後發現，肝臟長有一顆2公分的原發性肝癌，故先透過外科手術治療直腸癌後，再以「射頻燒灼術」造成肝臟腫瘤部位凝固性壞死，目前恢復狀況良好。

另一名90歲王伯伯接受大腸癌手術後，經正子攝影追蹤發現，肝臟有兩顆約1公分的轉移性腫瘤（大腸癌轉移至肝臟），因家人擔心王伯伯年事已高，身體恐無法負荷第二次手術，經評估後，也選擇射頻燒灼術治療，術後生理功能一切正常，但因轉移性腫瘤雖然局部無復發，但於肝臟其他部位有復發跡象，半年後，再次接受射頻燒灼術，目前病情穩定。

兩種癌症並存 並非絕症

不少癌症患者原本僅有甲器官發現癌細胞，之後又發現乙器官也有癌細胞，抑或癌細胞通過血液或淋巴系統，轉移到身體的其他部位，在早期一旦發現身上同時存有兩個以上的癌症，常被視為來日無多，但隨著治療方式日新月異，兩種癌症並存時並非絕症，依舊有方法可以治療。

電燒腫瘤 傷口小復原快

「射頻燒灼術」是經由肋骨縫隙間，將治療探針放入腫瘤組織中，利用電流產生的熱能殺死癌細胞，對於數目小於3顆、3公分以下的小型肝癌有顯著的成效，治療效果亦與手術切除類似，且傷口小、復原快，隔天即能出院，並配合系統性療法，才能達到最佳療效，即使腫瘤大於3公分，仍有機會使用2針或3針電燒完整銷融，不必開刀。

不過肝癌或肝轉移癌治癒後仍有復發的機會，建議患者應定期回診檢查，才能早期發現、早期治療，預後也較佳。

（作者為亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主任）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法