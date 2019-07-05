頭頸癌病友 術後復健運動緩解疼痛

2019-07-05

文／洪詠淳

頭頸癌是指原發在臉部至頸部區域的癌症，部位包括：口腔、咽、喉等。

發生在不同部位的腫瘤，治療方式也會有所不同，目前頭頸癌常見的治療方式有：手術切除、化學治療、放射線治療、標靶治療等。早期的腫瘤接受適當治療後，存活率較高；而晚期腫瘤治療的方式包括：腫瘤切除、頸部淋巴結切除手術、重建手術與合併化學與放射線治療，預後相對早期腫瘤較差，且常發生治療後的併發症，如：頸部僵硬與活動受限、肩部活動受限和疼痛、淋巴水腫、張口困難、吞嚥困難等。

大多數患者在接受重建手術後需要臥床數天，因此容易產生肌肉無力的狀況，且傷口疼痛與緊繃更容易造成姿勢上的變化，再加上術後接受放射線治療容易造成頸部附近的肌肉纖維化，進而演變成肌肉緊繃與疼痛問題，因此若能在接受癌症治療後，適時接受物理治療介入，認真執行復健運動，應能有效改善關節活動受限與疼痛。

◎以下簡單介紹臨床上常用的幾種復健運動：

●呼吸運動：練習呼吸時，避免不必要的頸部肌肉用力。雙手放置於胸前與肚子，鼻子吸氣、嘴巴吐氣，儘可能在吸氣時，讓胸與肚子分別推開雙手，同時避免脖子與肩膀過度用力。

●胸椎活動度運動（圖1）：增加胸椎的活動度，並牽拉緊繃的肌肉。側躺姿勢下，雙腳屈膝，雙手向前伸直交疊。鼻子吸氣時，上方的手向後延伸，眼睛看著手，上胸跟著手臂一同向後旋轉，同時保持下半身穩定；吐氣時回到起始位置。

●頸部牽拉運動（圖2）：牽拉因手術疤痕或放射線造成緊繃的軟組織。

A.頭部向兩側擺，令同側耳朵靠近同側肩膀，同時保持對側肩膀不動，到緊繃的位置後停留數秒，再慢慢回到原位置。

B.頭部向兩側旋轉，同時保持肩膀不動，到緊繃的位置後停留數秒，再慢慢回到原位置。

●肩關節活動度運動：改善術後肩關節活動度不足問題。站姿下，手放在牆壁上，讓手沿著牆壁向上慢慢伸展，再慢慢回到原來位置。

●姿勢調整（圖3）：改善軀幹肌肉前後不平衡的狀況。避免烏龜頸、圓肩與駝背等。

（作者為彰化基督教醫院復健醫學科物理治療師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法