高雄登革熱添2例 左營自由市場休3天

2019-07-05

〔記者方志賢、陳文嬋、林惠琴／綜合報導〕高雄登革熱疫情擴散至左營區！衛生局昨又公布三民區鼎西里及左營區菜公里新增兩例本土病例，累計已達卅三例，其中菜公里新病例與前天菜公里確診個案是夫妻，兩人常到自由黃昏市場採買，衛生局擔心該市場疫情擴大，要求今起至七日休市三天，進行防疫。

左營菜公里兩確診個案是夫妻

衛生局表示，新增兩名確診病例，居住地為三民區鼎西里及左營區菜公里，與先前金獅湖群聚疫情均為第四型病毒；其中，鼎西里個案的工作地在本和里，與前天本和里確診個案居住地距離約卅七公尺，左營區菜公里兩例確診個案是夫妻，研判是三民區本和里及左營區菜公里同波周邊社區感染。

衛生局表示，三民鼎西里新病例為卅多歲男性，於本和里自營洗車場，六月廿九日出現發燒，前天至醫院及通報，昨確診為第四型病毒。他的活動地以住家及工作地為主，每兩天帶岳父去長庚醫院洗腎，六月廿三、廿四日曾至屏東小琉球。

左營菜公里七十多歲男性有高血壓病史，為社區擴大採檢時發現的無症狀感染者，昨經疾管署確診也是第四型。

左營自由市場 不排除為感染源

衛生局表示，左營菜公里兩病例均曾到自由黃昏市場採買，不排除感染源在該市場，並經由市場間人流擴散，因此要求自由黃昏市場昨起至七日執行擴大採檢及疫調等防疫措施，今起至七日休市三天，以配合防疫措施。

疾管署副署長莊人祥表示，原本三民區集中發生的群聚感染事件，看起來疫情應該有壓下來，其他地點卻陸續冒出新病例，將找出感染源進一步防治，以免疫情擴展至其他地區。

傳統、果菜及廢棄市場 全面噴藥

環保局昨先於自由黃昏市場周圍噴藥，將持續在現有傳統及果菜、廢棄市場噴藥，以殘效噴藥消滅孑孓，並要求經發局、農業局監督各市場熱噴打成蚊，避免登革熱疫情持續延燒。

衛生局也請自由黃昏市場管委會公告，攤商及民眾於休市防疫期間勿進入市場，未配合相關防疫者，將依傳染病防治法開罰六萬至卅萬元。

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