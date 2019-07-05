性平研習改題撤銷委辦 高雄市府惹議

2019-07-05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府爭議又一樁！時代力量議員林于凱指控高雄性平研習，卻慘遭教育局惡搞刁難而取消。教育局則表示，研習內容調整過程，多次與承辦單位溝通，對於造成已報名者困擾，表達歉意。

教局︰造成困擾 表達歉意

高雄市教育局接受教育部國教署補助，辦理教保研習，原由高雄市輔育人員職業工會承辦，時間訂為七月六日，講題為「認識同志家庭、用繪本解讀性別」等兩題，已有近八十位教保服務人員報名，但五月廿八日教育局突發函要求改講題。教育局解釋，因年初發生性平案件，被中央要求辦理以性騷擾、性侵害、性霸凌防治作為研習主軸。

林于凱說，經查證，國教署表示僅要求追加辦理性平案件場次，沒要求抽換既有場次的主題，但地方如果要求改題，只要確認講題仍在性平範圍仍會通過。

輔育人員職業工會於六月五日回函新的講題給教育局，分別是「認識性平教育、認識性騷擾防治法、學習保護自己的身體、認識性霸凌」等四題，豈料在六月廿四日，教育局竟發函直接撤銷承辦。

教育局的說法是，因教保服務人員希望能了解性平案件如何與社政單位合作後續處置，而改由教育局直接與社會局合作舉辦，新場次卻安排在七月卅一日上班日。

林于凱批說，這場研習因教育局聲稱的「需求」而更改講題，承辦單位配合改題後，又被取消承辦，還改到上班日，過程荒腔走板，嚴重傷害承辦單位與報名學員權益！

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