拒做韓粉生意 高雄商家明天擬「罷市」

2019-07-05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜取消總統初選造勢，改邀支持者六日到高雄消費，韓粉們響應韓的邀請，在網路號召一起來高雄玩，不過卻有店家提出異議，在網路醞釀「罷市」拒賣東西給韓粉；對此，高市觀光局長潘恒旭說，他可以親自去拜訪溝通，希望店家求財不求氣。

錢再賺就有 麵包店貼文引回響

有自稱賣麵包的店家，在臉書「公民割草行動」貼文指出，「七月六日會拉下鐵門，不做生意了。對韓國瑜號召韓粉來高雄示威的三小舉動感到唾棄，也對市府駁回『公民假日草市』申請等不公行為做無言的抗議。如果你也是商家，熱情邀請大家罷市一日。錢再賺就有，老娘餓一天不會死，高雄人的尊嚴不能不顧。」

貼文一出引起網友廣大回響，立即有商家也貼文響應，商家指稱「小弟只是網路商家沒有店面，雖然沒辦法拉下鐵門，但不接單、不外送、不擺攤，我是可以辦得到的。君子愛財，取之有道。很多時候不是跟錢過不去，而是一股專屬高雄人的堅持骨氣，難道還真的以為高雄人都是塑膠做的。」

網友們也紛紛按讚留言，指稱「別休市，店家貼出告示，請韓粉配合高雄市長發大財政策，所有東西當天都漲價啊！」、「賣韓國瑜發財麵包啊！ 一片吐司賣三千」、「門口貼一張紙寫『本店不歡迎韓草包』就好了啊」等；高雄街頭也出現有商家響應，貼出「罷市」的紙張。

潘恒旭︰可親訪溝通 求財不求氣

潘恒旭則認為，做生意就是要求財不要求氣，他希望商家能理性一點，如果真有商家要罷市，他願意親自去拜訪店家溝通。

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