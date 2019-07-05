酒駕新制大執法 桃園3天92人最高罰近880萬

2019-07-05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕酒駕處罰新制上路，桃園警方從一日起，連續三天執行「酒駕交通大執法」，共取締酒後駕車等九十二人，最高可開罰八七九萬四五○○元。被開罰者包括二名乘客，二人因搭乘車輛的駕駛人酒測值超過0.25MG/L，被警方依新制舉發，可處六○○元以上、三○○○元以下罰鍰。

警方連續三天執法，出動五四○餘名員警，對夜店、KTV、餐廳等飲酒場所以及易發生酒駕肇事路段實施路檢攔查，共取締酒後駕車等案九十二人。

其中，駕駛人酒測值超過0.15MG/L者廿一人，包括汽車駕駛三人、機車騎士十八人；酒測值超過0.25MG/L涉及公共危險罪者六十六人，分別是汽車駕駛廿人、機車騎士四十六人，這八十七人的罰鍰可達八一二萬八五○○元。

3人拒測各罰18萬 2位乘客連坐

至於拒絕接受酒精檢測者三人，將各開罰十八萬元，是新制上路前罰鍰九萬元的兩倍，警方說，新制也規範「駕駛酒測值逾0.25MG/L，同車十八歲以上、七十歲以下乘客，將罰六○○元到三○○○元」，桃園有兩人因此受罰。

案件數未減 可能還不了解新制

警方分析，去年同期三天執行取締酒駕勤務，共取締酒後駕車七十八件，數量甚至較今年稍少，原因是今年警方針對新制上路執行「酒駕交通大執法」的勤務較密集，加上民眾可能對於酒駕處罰新制不夠了解。相信新制上路、陸續有人被重罰後，將對有酒駕壞習慣者出現懲儆效果，長期而言，將可有效減少酒駕行為。

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