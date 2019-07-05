頭份地政所停車場 苗縣明年擬收費

2019-07-05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市地政事務所對面空地，目前為苗栗縣政府所有的免費停車空間，但常有車輛長時間佔用，導致洽公、臨停車輛無處停放，讓民眾十分困擾。縣府地政處表示，今年將編列經費，擬於明年規劃為收費停車場，但因頭份市公所曾對此地提出規劃為停車場使用需求，未來仍希望公所承購後，依停車用途規畫使用。

頭份公所爭取設立 所有權屬縣府

縣府地政處長陳錦珠表示，一九八一年頭份市地重劃時，公所爭取該兩百廿二坪土地作為平面停車場，因此縣府規劃為公共設施用地，限於停車空間使用，但因公所稱未編列相關經費，所以遲未承購，所有權仍為縣府，由縣府委託頭份地政事務所協助維護管理。

這塊縣有地位於忠孝一路及忠孝二路口，提供廿三格小型停車格及一身障專用格，因鄰近地政事務所及頭份市立游泳池，附近停車需求大，但屢有民眾抱怨，常有車輛長期佔用免費車格，導致車位輪轉率低，許多洽公民眾停車不便。

縣府擬編預算 公所：短期無力承購

地政處重劃科指出，該土地仍須由公所承購，但在此之前為提供民眾方便，先開放免費停車；基於使用者付費精神，縣府擬編列預算，將規劃作為收費停車場，未來待公所有足夠預算後再售出轉移。

頭份市長羅雪珠表示，目前市庫財政不算寬裕，且尚有許多具急迫性的政策持續推動，短時間無多餘經費承購該筆土地，未來再視財政狀況評估。

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