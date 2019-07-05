《彰化縣長王惠美上任半年多 第4位代處長》 荔枝椿象、秋行軍蟲逼退陳炳森 郭至善代彰化縣農業處長

2019-07-05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長王惠美上任以來六個多月以來，昨天再次調整縣府一級主管人事，農業處長陳炳森調為縣府秘書，處長一職由副處長郭至善代理，而縣府秘書施敏華調計畫處擔任副處長，並代處長職務，形成四「代」同堂局面︱新聞處、計畫處、經濟暨綠能發展處及農業處都是代理處長。

陳炳森擁有彰師大博士學位，也有土木與農村規畫專長，跟著王惠美上任以來，面對農業處繁雜業務，先後遇上荔枝椿象、秋行軍蟲、流浪狗一波波棘手問題，讓他壓力爆表，在主管會報一再被點名，外傳已多次列在被撤換的名單內。

日前王惠美調整環保局人事案，將環保局長阮順寧與參議江培根互調，緊接著就是進行農業處的人事調整。昨天代理農業處長的郭至善，在縣府工作約廿年，除了前二年在環保局以外，其他都在農業處，曾擔任過漁業科長、行銷科長，二○一四年出任副處長迄今。

郭至善是彰化縣府第四位代理處長，其他三位是經濟暨綠能發展處由建設處長劉玉平兼任、計畫處長由副處長施敏華代理、新聞處長由副處長張志昇代理，縣府四「代」處長除了自身常俸外，每人只多數千元補貼，估計每個月可省下近五十萬元人事費。

施敏華是王惠美的愛將，出身鹿港，在王惠美擔任鹿港鎮長時被提拔為清潔隊長，王惠美進軍立院後，施敏華轉換內政部等單位服務，仍是王的核心幕僚，王競選縣長時，施敏華也都在競選總部力挺王惠美。

王惠美入主縣府後，施敏華進入縣府團隊擔任秘書，這次在人事調整案接下計畫處副處長，並代理處長；原計畫處副處長鍾秀英調行政處副處長，代表王惠美逐步安排核心幹部進入縣府擔任要職，加快縣政推展的腳步。

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