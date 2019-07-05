彰縣7天3起禽流感 大城撲殺近6萬隻土雞

2019-07-05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕天氣有夠熱，但彰化縣禽流感疫情續爆，七天來已發生三起土雞禽流感，全部都在大城鄉，已撲殺將近六萬隻土雞！

彰化大城鄉分別在廿八日、廿九日與七月四日撲殺三場感染禽流感的土雞，由於大城鄉一星期來連續傳出禽流感，讓土雞農人心怕怕，消費者更怕，就怕土雞疫情持續傳出，就快要沒有平價的土雞可以吃了。

二林等4鄉鎮發消毒藥品 10日同步消毒

為了守護彰化土雞，動防所將在土雞飼養重鎮的二林、芳苑、竹塘、大城等地，進行養禽戶的消毒藥品發放，希望家禽業者不能因為天氣炎熱，就輕忽禽流感的疫情，並將在七月十日同步進行消毒，一起來守護彰化土雞。

彰縣動防所公布消毒藥品發放日期及場次如下：

一、 竹塘鄉 日期：七月八日（一）上午九至十二點，地點：慈航宮前廣場（彰化縣竹塘鄉光明路二四九之一號）

二、 二林鎮 日期：七月八日（一）下午二至五點，地點：二林鎮農會挖仔辦事處（彰化縣二林鎮華崙里二溪路七段四一○號）

三、大城鄉 日期：七月九日（二）上午九至十二點，地點：鎮世宮前廣場（彰化縣大城鄉西港村中央路三巷八號）

四、芳苑鄉 日期：七月九日（二）下午二至五點，地點：福海宮前廣場（彰化縣芳苑鄉芳漢路王功段二號）

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