國民黨宜縣議員林騰煌賄選 判刑3年2月

2019-07-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣國民黨縣議員林騰煌，去年選舉期間，涉嫌以每票一千元賄選，被檢方依違反選舉罷免法「投票行賄罪」起訴；宜蘭地方法院審結昨天下午宣判，林騰煌被判處三年二個月有期徒刑、褫奪公權三年，另五千元現金沒收，全案可上訴；林騰煌未接電話，無法得知回應。

去年五合一大選前夕，林騰煌透過蘇姓女樁腳以每票一千元向選民買票；蘇女行賄部分已在今年三月宣判，蘇被判有期徒刑十個月，褫奪公權二年，緩刑二年。不過，蘇辯稱自己是林騰煌的支持者，主動幫林買票。

蘇女雖未咬出林騰煌，但林另被檢舉，在投票前夕，自行前往某民眾住處以每票一千元、總計五千元要買該民眾家的五票，尋求全家支持。

檢方獲報，指揮警調搜索林騰煌住家及競選總部，查扣選民名冊等證物；去年投票日前向法院聲押禁見獲准，是去年五合一選舉，唯一被收押的縣議員候選人；檢方與民進黨競選對手邱嘉進，也在起訴後連帶提起當選無效之訴，預計十七日下午宣判。

七十歲林騰煌曾任蘇澳鎮代會副主席、兩屆蘇澳鎮長，基層實力雄厚；四年前鎮長卸任轉戰縣議員，以一百五十六票之差成落選頭。這次捲土重來，拿下五二七五票當選，擊敗爭取連任的民進黨邱嘉進，成為國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名、當選的縣議員。

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