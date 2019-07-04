夜半頭痛嘔吐 腦瘤作祟險要命

2019-07-04

記者鄭名翔／苗栗報導

一名17歲少年出現頻繁頭痛症狀，甚至半夜劇痛到無法入睡、併發嘔吐等症狀，服用止痛藥也沒效，家長焦急地帶他就醫，檢查發現他的腦部出現直徑約1.75公分的腫瘤，導致腦壓過高併發強烈頭痛，經放射線治療後痊癒。

醫師提醒，若腫瘤持續生長壓迫腦幹，恐有生命危險，長期頭痛病患千萬不可輕忽。

為恭醫院小兒科醫師張開屏表示，許多人有長期頭痛毛病，有些是生活壓力所造成，好發於白天，處於工作環境時產生，睡眠時，症狀會明顯舒緩；但此病例無明顯壓力，且不僅白天頭痛，連半夜也頭痛欲裂、嘔吐，與一般性常見頭痛明顯不同。

家長起初認為少年可能為眼壓或腦壓過高所引發，經眼科診斷無異常，再至為恭醫院小兒科求診。

經腦部核磁共振掃描，發現腦部的松果體部位有一直徑約1.75公分的生殖細胞瘤，壓迫大腦導水管導致腦室脊髓液無法順暢流出，產生阻塞性水腦，進而使腦壓過高產生劇烈頭痛症狀。

張開屏說，腦部生殖細胞瘤屬惡性腫瘤，與生殖系統無關，發病原因不明，若遲未就醫任由腫瘤增生，恐壓迫至腦幹，隨時可能呼吸中斷、陷入生命危險；所幸少年及早就醫，經放射性治療後，腫瘤已消失，頭痛問題也徹底根治，無須再服用其他化學藥物。

張開屏指出，腦壓過高引發的頭痛好發於半夜睡眠中及清晨起床時，並伴隨嘔吐，症狀會天天出現，還可能併發如視覺模糊、精神不濟、食慾減退、步態不穩等情況，若有上述病徵患者切勿輕忽，應速至醫院接受完整檢查、治療。

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