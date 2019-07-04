前十字韌帶斷裂 運動員大殺手

2019-07-04

記者王俊忠／台南報導

愛好運動的25歲黃先生，在一次激烈球賽中，嚴重扭傷左膝蓋，還聽到啪一聲，休養兩週後，膝蓋仍疼痛腫脹，無法完全伸直，就醫確認是膝蓋內前十字韌帶斷裂，接受自體韌帶移植手術，以及復健治療後，恢復情形良好，已回運動場上，重拾熱愛的運動。

成大醫院骨科主治醫師官法全指出，前十字韌帶被稱為運動員的命脈，主要功能為穩定膝關節。通常是在跳起、落下著地時不穩，加上扭轉的力量導致受傷。

受傷急性期患者會感覺關節血腫，可先冰敷休息，但之後患者常會覺得走路、上下樓梯時「軟腳」、膝蓋空空的沒力氣，活動後，膝蓋容易腫起來積水，稍微運動覺得膝蓋不穩定，好像快扭到一樣。

若完全斷裂 需移植韌帶重建

官法全提醒，若有這類症狀，一定要儘快就醫檢查，如果檢查確認韌帶有受損，但是不完全斷裂，可考慮物理治療與增生治療；但若韌帶是完全斷裂，因為關節內韌帶無法再生，須評估是否接受重建手術。

至於十字韌帶重建手術可採用自體韌帶移植，或是異體韌帶移植。其中自體移植是國內最廣泛使用的手術，成功率高，缺點是要犧牲正常組織，手術時間長、傷口略大；異體韌帶移植是使用他人捐贈的韌帶，歐美國家較流行，最大好處是不需犧牲自己健康韌帶或肌腱。

運動前熱身戴護膝 以防受傷

一般手術後的前6週需撐枴杖、穿護膝，持續接受物理治療與復健，約3個月後可以工作，6個月能快走，9個月後就能恢復正常運動。

醫師提醒，運動前一定要做好足夠的肌肉訓練、充分熱身及穿戴護膝，儘量避免跳躍、撞擊等危險動作，以預防十字韌帶受傷。

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