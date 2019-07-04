誤認野人參 吃了中毒掛急診

2019-07-04

記者吳亮儀／台北報導

一名24歲妙齡女日前到北市北投山區，意外發現「野人參」，馬上生吃一小節、沒想到不久後卻上吐下瀉並掛急診，檢驗後才知道那是有毒的「美洲商陸」，因為長太像，很容易被誤認。

台北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌指出，常見民眾誤食草藥或是果實，造成中毒的案例，像是美洲商陸、苦楝、台灣馬桑、龍葵等。以這名妙齡女為例，美洲商陸外觀與人參相似，常會有個案誤食。

5種野外毒植物 最易被誤食

食藥署統計，最常見的5種野外有毒植物容易被誤食，包括苦楝葉、美洲商陸（根與人參相似）、台灣馬桑、赤道櫻草及龍葵等因民眾自行採食、誤食或過量食用而中毒的案例頻傳。

楊振昌也指出，之前也曾發生一名58歲男性把沒有解毒劑的台灣馬桑誤以為是桑葚，在阿里山摘食10幾顆馬桑果，下午開始出現頭暈、嘔吐及抽搐等症狀，到院時意識不清，還好病人在抽搐症狀緩解後，症狀持續改善，最後治癒出院。

食藥署也呼籲，民眾若食用不明植物或產品後出現身體不適症狀時，千萬不要誤以為是正常現象，應迅速就醫，以免產生嚴重的症狀或併發症，同時保留食餘檢體，以利後續正確的診斷與治療。

近年國內盛行使用辨別野外植物的APP，但今年4月就曾發生新竹3名登山客因信任辨別植物的APP，誤食有毒野菇，最後嘔吐、腹瀉、腹痛及四肢無力等症狀而送醫急救。

食藥署食品組簡任技正林旭陽提醒，不可全面相信APP，不是百分百準確，呼籲民眾野外的野菇、野菜，盡可能不要亂採摘來吃，以防中毒。

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