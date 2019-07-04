平溪天燈專戶 捐款不夠理賠

2019-07-04

無強制力要求業者

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市平溪天燈節享譽國際，施放天燈成為到平溪旅遊的主要活動，為解決天燈引發的火災賠償，區公所去年成立「天燈永續發展資金」，請販售天燈的業者自發性捐款，做為災害理賠金，卻因缺乏強制力，業者捐款意願不高，今年收入結餘只約五十六萬元，遠低於初估一七○萬元賠償金額；市長侯友宜昨要求研擬自治條例，與地方溝通。

今年結餘56萬 災害賠償170萬

平溪區長陳聖聰在市政會議指出，天燈是平溪的經濟命脈，也是重要的觀光資產，在去年成立「天燈永續發展資金」，鼓勵業者自發性捐款，專款專用並成立管理委員會監督，除了理賠因天燈肇災的災損，也希望回饋地方，包括挹注老人共餐、環保推廣或淨山活動等。

業者怨：賣較多的店家未捐款

他說，公所評估業者每月施放的天燈數量，訂定捐款級距，例如每個天燈捐兩元，每四個月開立繳款通知書，原本預計每年收入可達兩百萬元，但因採取鼓勵、自發性質，業者繳款意願低落，收入金額僅占當初預估的四分之一，部分業者抱怨「賣比較多的店家卻未捐款」，引發不公平疑慮。

陳聖聰表示，平溪販賣天燈的業者約九十家，參與捐款的店家只約一半，去年「天燈永續發展資金」已支付五十萬元，目前剩餘五十六萬元，今年為止共有四件災損申請案，六月八日一處民宅因天燈致災燒毀，申請賠償金額高達一七○萬元，其餘三件理賠金額各一萬元左右，專戶金額已難以支應，希望市府協助建立完善機制與規範，讓捐款具有強制性。

侯友宜要求研擬自治條例

侯友宜表示，平溪天燈是新北市重要的觀光及文化活動，但衍生的問題缺少法令面的制度管理，他要求法制局與觀光旅遊局、區公所研擬自治條例，與地方業者溝通，在環保、公安及觀光產業發展取得平衡點，協助天燈永續發展。

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